Tierquäler schießen mit Luftgewehr auf Katze: Not-OP!
Barleben - Dreiste Tierquäler treiben ihr Unwesen in der Börde: Die Polizei sucht nach der Person, die vergangene Woche auf eine Katze geschossen hat.
Bereits am Mittwoch meldete eine 26 Jahre alte Frau aus Barleben (Sachsen-Anhalt), dass ihre Katze verletzt von ihrem Freigang nach Hause kam.
Sie ging also mit dem Vierbeiner zum Tierarzt, wo festgestellt wurde, dass im Bauchraum der Katze ein sogenanntes Diabolo steckte.
Das ist Munition für Luftgewehre, teilte das Polizeirevier Börde am Montag mit.
Der verletzte Stubentiger musste notoperiert werden und anschließend mehrere Tage in einer Tierklinik bleiben.
Bislang ist völlig unklar, wer es auf den unschuldigen Vierbeiner abgesehen haben könnte. Die Polizei sucht Zeugen.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das elektronische Polizeirevier entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, Swen Pförtner/dpa