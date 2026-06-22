Tierquäler schießen mit Luftgewehr auf Katze: Not-OP!

Barleben - Dreiste Tierquäler treiben ihr Unwesen in der Börde: Die Polizei sucht nach der Person, die vergangene Woche auf eine Katze geschossen hat.

In der Börde kam eine Katze verletzt von ihrem Freigang zurück. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bereits am Mittwoch meldete eine 26 Jahre alte Frau aus Barleben (Sachsen-Anhalt), dass ihre Katze verletzt von ihrem Freigang nach Hause kam.

Sie ging also mit dem Vierbeiner zum Tierarzt, wo festgestellt wurde, dass im Bauchraum der Katze ein sogenanntes Diabolo steckte.

Das ist Munition für Luftgewehre, teilte das Polizeirevier Börde am Montag mit.

Der verletzte Stubentiger musste notoperiert werden und anschließend mehrere Tage in einer Tierklinik bleiben.

Bislang ist völlig unklar, wer es auf den unschuldigen Vierbeiner abgesehen haben könnte. Die Polizei sucht Zeugen.