Drama im Wald: Wohnmobil rast gegen Baum, Fahrer stirbt
Rodgau/Heusenstamm - Tragischer Unfall! Am Dienstagabend verunglückte im südhessischen Kreis Offenbach ein Wohnmobil unter bislang ungeklärten Umständen. Der 67-jährige Fahrer verstarb.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 19.15 Uhr auf dem Heusenstammer Weg. Nach Angaben von Zeugen war das Wohnmobil von Rodgau in Richtung Dietzenbach unterwegs.
Im Bereich des Kieswerks Rodgau verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Waldstück.
Dort kollidierte das Wohnmobil frontal mit einem Baum und kam stark beschädigt zum Stillstand.
Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Mann umgehend in ein Krankenhaus. Trotz aller Maßnahmen verstarb der 67-Jährige kurze Zeit später.
Zeugensuche nach Unfall zwischen Rodgau und Dietzenbach
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, insbesondere im Frontbereich. Nach ersten Ermittlungen könnte ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein.
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Wohnmobils vor dem Unfall machen können, sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Telefonnummer 0610469080 zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS