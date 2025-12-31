Drama im Wald: Wohnmobil rast gegen Baum, Fahrer stirbt

Rodgau/Heusenstamm - Tragischer Unfall! Am Dienstagabend verunglückte im südhessischen Kreis Offenbach ein Wohnmobil unter bislang ungeklärten Umständen. Der 67-jährige Fahrer verstarb.

Zwischen Rodgau und Dietzenbach kollidierte der 67-jährige Wohnmobil-Lenker frontal mit einem Baum und kam dabei ums Leben. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 19.15 Uhr auf dem Heusenstammer Weg. Nach Angaben von Zeugen war das Wohnmobil von Rodgau in Richtung Dietzenbach unterwegs.

Im Bereich des Kieswerks Rodgau verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Waldstück.

Dort kollidierte das Wohnmobil frontal mit einem Baum und kam stark beschädigt zum Stillstand.

Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Mann umgehend in ein Krankenhaus. Trotz aller Maßnahmen verstarb der 67-Jährige kurze Zeit später.