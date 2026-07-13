Dramatische Rettung nach Fahrerflucht: Mann hängt bewusstlos über Dachkante

Erding - Ein bewusstloser 32-Jähriger ist am Samstagabend in Erding fast vom Dach eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses gefallen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Die Polizei suchte nach dem Fluchtfahrer in Erding. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Demnach rief ein 26-Jähriger gegen 17.40 Uhr die Polizei, weil jemand sein geparktes Auto angefahren hatte und geflüchtet war.

Daraufhin hätten die Beamten das beschädigte Auto des Verdächtigen an dessen Wohnanschrift gefunden. Als sie den Mann in der Wohnung aber nicht vorfanden, teilten den Angaben zufolge Anwohner den Polizisten mit, dass der 32-Jährige sich auf dem Hausdach befände und sich dort verstecke.

Als die Beamten auf das Dach geklettert waren, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann nicht mehr ansprechbar war und anfing, vom Dach zu rutschen. Zwei Polizisten, die von drei Kollegen an den Beinen festgehalten wurden, hielten den 32-Jährigen gerade noch fest, als dieser schon bis zur Hüfte über die Dachkante hing, hieß es.