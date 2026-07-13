Sommerfest-Eklat: Feuerwehrkamerad grölt feindliche Parolen gegen Ausländer

Solingen - Nach "ausländerfeindlichen Parolen" auf einem Sommerfest einer Freiwilligen Feuerwehr in Solingen hat die Feuerwehr ein Disziplinarverfahren gegen eines ihrer Mitglieder eingeleitet.

Der Solinger Feuerwehrmann ist mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Mann soll einer der Gäste gewesen sein, die die Parolen gerufen hätten, teilte die Stadt Solingen mit.

Der Vorfall habe sich am Samstagabend ereignet. Die gastgebende Löscheinheit habe umgehend eingegriffen, die Rufe unterbunden und die betreffenden Personen des Festgeländes verwiesen.

Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sei mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden. Zudem sei ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden.

Die Feuerwehr erklärte, sie distanziere sich ausdrücklich von jeder Form von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und menschenverachtendem Verhalten.