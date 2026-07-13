Haus mit Stahlkugeln beschossen: Sie schlugen unweit von Personen ein

Lunzenau - Ein Knallgeräusch hat den Sonntagnachmittag in Lunzenau ( Erzgebirgskreis ) gestört. Unbekannte haben dort auf ein Haus geschossen.

In Lunzenau haben Täter offenbar mit einer Zwille auf ein haus geschossen. (Symbolbild) © tatom/123RF

Die Tat passierte gegen 17.25 Uhr auf der Hauptstraße im Ortsteil Elsdorf. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich eine Anwohnerin (34) mit Bekannten auf dem Grundstück des Hauses auf, als sie das Knallen hörten.

"Bei der Nachschau stellte sie an der Hauswand das Einschlagloch fest", so eine Polizeisprecherin. Schließlich fand die 34-Jährige zwei kleine Stahlkugeln.

Unbekannte hatten die wenige Millimeter großen Kugeln vermutlich mit einer Zwille auf das Gebäude geschossen. Eine der Kugeln schlug nur wenige Meter entfernt von der Anwohnerin und ihren Bekannten ein. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.