Haus mit Stahlkugeln beschossen: Sie schlugen unweit von Personen ein
Lunzenau - Ein Knallgeräusch hat den Sonntagnachmittag in Lunzenau (Erzgebirgskreis) gestört. Unbekannte haben dort auf ein Haus geschossen.
Die Tat passierte gegen 17.25 Uhr auf der Hauptstraße im Ortsteil Elsdorf. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich eine Anwohnerin (34) mit Bekannten auf dem Grundstück des Hauses auf, als sie das Knallen hörten.
"Bei der Nachschau stellte sie an der Hauswand das Einschlagloch fest", so eine Polizeisprecherin. Schließlich fand die 34-Jährige zwei kleine Stahlkugeln.
Unbekannte hatten die wenige Millimeter großen Kugeln vermutlich mit einer Zwille auf das Gebäude geschossen. Eine der Kugeln schlug nur wenige Meter entfernt von der Anwohnerin und ihren Bekannten ein. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
Es werden Zeugen gesucht. Wer hat etwas im Umfeld der Hauptstraße bemerkt, was im Zusammenhang mit der Attacke stehen könnte? Kann jemand Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737/7890 entgegen.
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