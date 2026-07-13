SEK-Einsatz! Bewaffneter Mann verbarrikadiert sich in Wohnhaus

Syke - Alarm in Syke! In der niedersächsischen Stadt hat ein bewaffneter Mann am Sonntag einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der 35-Jährige verbarrikadierte sich in einem Wohnhaus.

Das Sondereinsatzkommando (SEK) war am Sonntag in Syke gefragt. Ein bewaffneter Mann hatte sich in einem Wohnhaus verbarrikadiert. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Gegen 13 Uhr hatten sich Zeugen über den Notruf bei der Polizei gemeldet, wie die Behörde am Montag mitteilte. Sie meldeten, dass sich der Mann in einem Haus im Fuchsweg verbarrikadiert hatte.

Brisant: Der 35-Jährige sprach Drohungen aus und war nach derzeitigen Erkenntnissen mit Messern sowie einer Schreckschusspistole bewaffnet.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot samt Sondereinsatzkommando (SEK) an und evakuierten vorsorglich die Bewohner des Hauses.

Aufgrund der gemeldeten Bedrohungslage konnten die Einsatzkräfte nicht ausschließen, dass der Mann sich selbst oder andere verletzen würde.

Glücklicherweise ließ sich der 35-Jährige schließlich widerstandslos durch die Beamten festnehmen. Anschließend kam er ins Krankenhaus und wurde dort zwangsweise untergebracht.