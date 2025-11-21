Dramatische Szenen in Nürnberg: Mann auf offener Straße mit Messer angegriffen

Nürnberg - Nach einem Messerangriff in Nürnberg ermittelt nun die Mordkommission.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Nürnberg. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der bislang unbekannte Täter habe mit einem großen Messer in Richtung Hals des 29-Jährigen geschwungen, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt.

Zuvor sollen vier Männer den 29-Jährigen am Samstag gegen 22.40 Uhr in der Johannisstraße auf Höhe der Helmstraße angesprochen haben. Einer soll dann aus seiner Jacke das Messer gezogen haben. Nach einer Rangelei rannte der 29-Jährige davon und schrie um Hilfe.

Seine Jacke und sein Rucksack ließ er zurück. Die anderen Männer rannten ebenfalls davon. Einer soll in ein Auto gestiegen sein, wie die Polizei berichtete.

Als der 29-Jährige später zurückkam, bemerkte er, dass seine Jacke und sein Mobiltelefon fehlten. Warum es zu dem Messerangriff kam, war zunächst unklar.