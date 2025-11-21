Jugendliche mit Spielzeugpistole lösen Einsatz in Supermarkt aus

Dachau - Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole in der Hand haben zwei Jugendliche einen Supermarkt in Dachau betreten und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Polizisten zogen ihre Dienstwaffe, weil zwei Jugendliche in einem Supermarkt mit einer Spielzeugpistole hantierten. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Eine Frau hatte die beiden 17-Jährigen am Donnerstag gegen 18 Uhr beobachtet und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten forderten die beiden Jugendlichen am Donnerstag mit gezogener Waffe auf, sich auf den Boden zulegen und fesselten sie vor dem Laden mit Handschellen. Auf dem Polizeirevier wurden sie später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Warum die 17-Jährigen mit der Waffe in den Supermarkt gingen, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf einen Überfall gebe es aber bislang nicht.

Bei der Waffe handelt es sich den Angaben zufolge um eine sogenannte Softair-Pistole. Sie verschießt mit Druckluft kleine Projektile, die in der Regel aus Kunststoff oder anderen leichten Materialien bestehen.