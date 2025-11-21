Betrunkener fährt Panzer-Schwertransport auf der A9

Marktschorgast - Mit mehr als zwei Promille Alkohol ist ein Schwertransport-Fahrer an einer Rastanlage in Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) gestoppt worden – mit einem Bergungspanzer auf seinem Auflieger.

Mit einem Pionierpanzer Dachs der Bundeswehr war ein Schwertransport auf der A9 unterwegs. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Dem Fahrtenschreiber zufolge war der Mann Donnerstagnacht zuvor noch rund eine Dreiviertelstunde mit seinem Gespann auf der Autobahn 9 unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Der 59-Jährige war dort Zeugen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach 2,24 Promille. Dem Fahrer wurde Blut abgenommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Angaben der Polizei zufolge handelte es sich bei seinem Transportgut um einen Dachs-Pionierpanzer - laut Bundeswehr werden Fahrzeuge dieses Typs für Räum-, Bagger- und Bergearbeiten eingesetzt.