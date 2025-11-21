Möbellager in Flammen: Mehrere Häuser evakuiert - Feuerwehr warnt Anwohner

Düsseldorf - In Sprockhövel brennt seit den frühen Morgenstunden ein Möbellager.

Wie es zu dem Brand in dem Möbellager kommen konnte, war zunächst noch unklar. © --/Feuerwehr Sprockhövel/dpa

Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Ordnungsamt sind vor Ort, um Herr über die Lage zu werden.

Zwölf Menschen, darunter ein Kind, würden betreut. Es sei niemand verletzt worden. Angrenzende Wohnhäuser mussten evakuiert werden, wie die Feuerwehr berichtete.

Wegen der Rauchentwicklung wurde eine Warnung herausgegeben, da gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen seien.

Anwohner sollten in geschlossenen Räumen bleiben, vorsorglich Türen und Fenster schließen sowie Klima- und Kühlanlagen abschalten.