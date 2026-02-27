Auf Drogen, ohne Führerschein: Autodieb rast auf Polizisten zu, dann fällt ein Schuss

Stolpen - Eine wilde Verfolgungsjagd, ein Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten und ein schwer verletzter Fahrer: Am Mittwochabend spielten sich im beschaulichen Stolpen dramatische Szenen ab!

Der Fahrer lieferte sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd, die schließlich in einer Hauswand endete. © Marko Förster

Alles begann laut Polizei Dresden mit einem Zeugenhinweis: Ein Opel Grandland fuhr gegen 18.45 Uhr verdächtig auffällig auf der B6 in Richtung Dresden.

Beamte nahmen die Spur auf und entdeckten das Fahrzeug wenig später auf einem Grundstück an der Alten Hauptstraße in Rennersdorf-Neudörfel.

Als ein Polizist auf den Wagen zuging, eskalierte die Situation: Der Fahrer trat plötzlich aufs Gas und fuhr direkt auf den Polizisten zu! Nur mit einem Sprung zur Seite konnte sich der Beamte retten.

In der brenzligen Lage zog der Beamte seine Dienstwaffe und schoss auf ein Hinterrad des Opels.

Doch selbst der Treffer stoppte den Fahrer nicht. Der Fahrer (42), Petr. S., raste weiter. Kurz vor der Stolpener Straße verlor er die Kontrolle: Der Opel kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Hauswand.

Der 42-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden: rund 32.000 Euro.