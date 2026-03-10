Er wollte nur einen Streit schlichten: Teenager schlagen jungen Mann zusammen

Oschersleben - Am Montagmorgen wurde ein 19-Jähriger in Oschersleben ( Landkreis Börde ) bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 18 Uhr wurde dem Polizeirevier Börde eine Streitigkeit in einem Jugendzentrum gemeldet. Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Beamten bereits einen mit Blut beschmierten 19-Jährigen feststellen.

Doch was war geschehen? Ersten Ermittlungen zufolge hatte der junge Mann versucht, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Teenagern zu schlichten.

Hierbei soll ein verbaler Streit ausgebrochen sein. In weiterer Folge wurde dem Geschädigten mehrfach an den Hinterkopf geschlagen, wodurch er zusammenbrach.

Die Täter sollen weiter auf den am Boden liegenden 19-Jährigen geschlagen und getreten haben. Hierbei erlitt das Opfer mehrere Verletzungen im Gesicht und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.