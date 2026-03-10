Er wollte nur einen Streit schlichten: Teenager schlagen jungen Mann zusammen
Oschersleben - Am Montagmorgen wurde ein 19-Jähriger in Oschersleben (Landkreis Börde) bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Gegen 18 Uhr wurde dem Polizeirevier Börde eine Streitigkeit in einem Jugendzentrum gemeldet. Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Beamten bereits einen mit Blut beschmierten 19-Jährigen feststellen.
Doch was war geschehen? Ersten Ermittlungen zufolge hatte der junge Mann versucht, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Teenagern zu schlichten.
Hierbei soll ein verbaler Streit ausgebrochen sein. In weiterer Folge wurde dem Geschädigten mehrfach an den Hinterkopf geschlagen, wodurch er zusammenbrach.
Die Täter sollen weiter auf den am Boden liegenden 19-Jährigen geschlagen und getreten haben. Hierbei erlitt das Opfer mehrere Verletzungen im Gesicht und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.
Wer hat etwas gesehen?
Die bislang unbekannte Tätergruppe flüchtete in Richtung des ZOB und anschließend über die Gleisanlage in Richtung eines Einkaufszentrums. Die Polizei konnte später einen der Beteiligten fußläufig stellen. Hierbei handelt es sich um einen 14-Jährigen. Gegen diesen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, erklärte eine Polizeisprecherin.
Zeugen, die Hinweise zu weiteren tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa