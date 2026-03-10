Vergewaltigung an Kindergarten? Polizei hört bei Anruf Schmerzensschreie

Kamenz - Ein Anruf im Polizeirevier in Kamenz ließ bei den Beamten sofort die Alarmglocken schrillten: Ein Mann gab an, vergewaltigt zu werden. Als die Polizei ihm zu Hilfe eilte, war schnell klar, dass die Straftat vorgetäuscht war. Einsicht zeigte man allerdings keine.

Ein Mann meldete der Kamenzer Polizei per Telefon seine angebliche Vergewaltigung. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Montagabend ging gegen 22.30 Uhr der beunruhigende Anruf im Revier ein: Ein zunächst Unbekannter gab an, in diesem Moment Opfer einer Vergewaltigung zu sein und stieß sogar Schmerzensschreie aus. Im Hintergrund war ein weiterer Mann zu hören.

Der Anrufer gab an, dass sich die schreckliche Tat an einem Kindergarten auf der Christian-Weißmantel-Straße ereignen würde. Als man ihn nach seinem Namen fragte, legte er auf.

Das Kamenzer Revier schickte sofort Beamten zum vermeintlichen Tatort, wo sie schließlich zwei Männer (27 und 35) antrafen. Den angegebenen Sachverhalt konnte man allerdings nicht feststellen.

Die beiden wurden kontrolliert und auf Alkohol getestet. Das Ergebnis: Die Deutschen standen jeweils unter 1,94 und 2,62 Promille.

Gegen sie wurde nach einer Befragung und "Prüfung aller Umstände" eine Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat angefertigt.