Drei betrunkene Männer steigen in Linienbus: Dann wird es ungemütlich

Schleiz - Eine Gruppe betrunkener Männer war am Montagabend in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) auf Krawall gebürstet.

Die Polizei stellte fest, dass die Männer betrunken waren. (Symbolfoto) © 123rf/djedzura

Die drei Männer waren in Gera in einen Linienbus eingestiegen und in Richtung Busbahnhof Schleiz gefahren. Gegen 21 Uhr kam es dann zu einer Auseinandersetzung in dem Bus, erklärte die Polizei.

Das alkoholisierte Trio fing aus bislang noch ungeklärten Gründen an, die Busfahrerin sowie ihren anwesenden Bruder zu beleidigen. Doch damit nicht genug: Sie drohten den beiden sogar Schläge an.

Die Polizei wurde daraufhin alarmiert und traf wenig später vor Ort ein. Alle drei Männer wiesen den Angaben nach einen Alkoholwert von mehr als ein Promille aus.

Das Trio versuchte in der Folge zu flüchten, jedoch erfolglos. Die Gruppe sorgte anschließend für weitere Unruhe und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Einer der Männer, ein 24-Jähriger, leistete Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen.