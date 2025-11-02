Drei Einbrüche in Magdeburg: Langfinger noch auf freiem Fuß
Magdeburg - Innerhalb von zwei Tagen wurde in drei Magdeburger Wohnungen eingebrochen. Noch sind die Diebe auf der Flucht.
Am Donnerstagnachmittag gab es zunächst zwei Fälle im Bereich Fröbelstraße/Spielhagenstraße, wie das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mitteilte.
Die Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in Hochparterrewohnungen von Mehrfamilienhäusern ein.
Sie suchten dort gezielt nach Schmuck und Bargeld.
Nachdem eine Anwohnerin zwei Verdächtige gesichtet hatte, suchten ein Polizeihubschrauber und Spürhunde nach den Langfingern - jedoch erfolglos.
Nahe dem Tatort gab es zudem einen dritten Einbruch. Dieser muss zwischen Mittwochmorgen und Freitagabend passiert sein, so die Beamten.
Wer hat etwas gesehen? Das Polizeirevier Magdeburg bittet Zeugen unter 0391/546-3295 oder über das E-Revier um Hinweise.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24