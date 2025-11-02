Drei Einbrüche in Magdeburg: Langfinger noch auf freiem Fuß

Magdeburg - Innerhalb von zwei Tagen wurde in drei Magdeburger Wohnungen eingebrochen. Noch sind die Diebe auf der Flucht.

Die Polizei suchte die Einbrecher bisher erfolglos. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Am Donnerstagnachmittag gab es zunächst zwei Fälle im Bereich Fröbelstraße/Spielhagenstraße, wie das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mitteilte.

Die Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in Hochparterrewohnungen von Mehrfamilienhäusern ein.

Sie suchten dort gezielt nach Schmuck und Bargeld.

Nachdem eine Anwohnerin zwei Verdächtige gesichtet hatte, suchten ein Polizeihubschrauber und Spürhunde nach den Langfingern - jedoch erfolglos.

Nahe dem Tatort gab es zudem einen dritten Einbruch. Dieser muss zwischen Mittwochmorgen und Freitagabend passiert sein, so die Beamten.