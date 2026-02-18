Scheiben von Projektilen durchschlagen: Mehrere Schüsse auf Lokal, Täter auf der Flucht

Gießen - Aufregung im Gießener Stadtteil Wieseck in der Nacht auf Mittwoch: Ein Unbekannter hat Schüsse auf ein Gebäude abgegeben. Der Schütze konnte anschließend unbemerkt entkommen.

Die Polizei musste in Gießen-Wieseck anrücken. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, hatte eine Zeugin gegen 4.20 Uhr den Notruf gewählt, da sie zuvor mehrere Schüsse wahrgenommen hatte.

Sofort eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort in der Gießener Straße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine unbekannte Person mehrere Schüsse auf das Gebäude einer dortigen Sportlounge abfeuert hatte. Zahlreiche Scheiben waren von Projektilen durchgeschlagen worden.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Schützen blieb allerdings erfolglos. Menschen hielten sich zum Zeitpunkt der Schüsse nicht in der Lounge auf, verletzt wurde folglich niemand.

Die Hintergründe und ein mögliches Motiv sind derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Diese werden von der Gießener Kriminalpolizei zusammen mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.