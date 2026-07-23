Tierquälerei: Katze wurde Hakenkreuz ins Ohr gemalt

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Unbekannte haben einer Katze in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit Kugelschreiber ein Hakenkreuz auf das Ohr gekritzelt.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Bad Mergentheim - Unbekannte haben einer Katze in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit Kugelschreiber ein Hakenkreuz auf das Ohr gekritzelt und ihr zudem an einer Stelle am Bauch auch das Fell ausrasiert.

Die Katze wäre eine Nacht lang verschwunden und kam dann mit dem Hakenkreuz im Ohr zurück.
Die Katze wäre eine Nacht lang verschwunden und kam dann mit dem Hakenkreuz im Ohr zurück.  © © Stefan Sauer/dpa

Die Polizei ermittelt seit dem Vorfall Ende Juni wegen Tierquälerei. Hinweise oder auch Zeugenaufrufe hätten bisher nichts ergeben, teilte die Polizei mit. 

Angaben einer Polizeisprecherin zufolge hatte das Tier am 27. Juni noch unversehrt das Haus der Besitzer verlassen und war am frühen Morgen des 28. Juni mit den Markierungen zurückgekehrt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Titelfoto: © Stefan Sauer/dpa

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