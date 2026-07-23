23.07.2026 10:59 Tierquälerei: Katze wurde Hakenkreuz ins Ohr gemalt

Unbekannte haben einer Katze in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit Kugelschreiber ein Hakenkreuz auf das Ohr gekritzelt.

Von Anika von Greve-Dierfeld Bad Mergentheim - Unbekannte haben einer Katze in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit Kugelschreiber ein Hakenkreuz auf das Ohr gekritzelt und ihr zudem an einer Stelle am Bauch auch das Fell ausrasiert.

Die Katze wäre eine Nacht lang verschwunden und kam dann mit dem Hakenkreuz im Ohr zurück. © © Stefan Sauer/dpa Die Polizei ermittelt seit dem Vorfall Ende Juni wegen Tierquälerei. Hinweise oder auch Zeugenaufrufe hätten bisher nichts ergeben, teilte die Polizei mit.