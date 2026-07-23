Nach Einkauf im Allee-Center: Rentner direkt vor seiner Haustür überfallen

Leipzig - Direkt vor seiner Haustür wurde ein Rentner (89) in Leipzig -Schönau von zwei Teenagern überfallen und beraubt.

Der Rentner (89) war zuvor im Allee-Center einkaufen. © Ralf Seegers

Der Mann machte am Mittwoch ganz gemütlich seine Einkäufe im Allee-Center und begab sich dann auf den Rückweg.

Als er gegen 17 Uhr seine Haustür am Schönauer Ring aufschließen wollte, griffen ihn zwei Unbekannte an, bestätigte die Polizei.

Sie entrissen dem 89-Jährigen seine Umhängetasche und verletzten ihn dabei leicht.

"Der Rentner wehrte sich, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Täter mit der Tasche in Richtung Lyoner Straße flüchteten", erklärte Sprecherin Susanne Lübcke.

Der Mann konnte der Polizei seine Angreifer wie folgt beschreiben: