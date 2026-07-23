Nach Einkauf im Allee-Center: Rentner direkt vor seiner Haustür überfallen
Leipzig - Direkt vor seiner Haustür wurde ein Rentner (89) in Leipzig-Schönau von zwei Teenagern überfallen und beraubt.
Der Mann machte am Mittwoch ganz gemütlich seine Einkäufe im Allee-Center und begab sich dann auf den Rückweg.
Als er gegen 17 Uhr seine Haustür am Schönauer Ring aufschließen wollte, griffen ihn zwei Unbekannte an, bestätigte die Polizei.
Sie entrissen dem 89-Jährigen seine Umhängetasche und verletzten ihn dabei leicht.
"Der Rentner wehrte sich, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Täter mit der Tasche in Richtung Lyoner Straße flüchteten", erklärte Sprecherin Susanne Lübcke.
Der Mann konnte der Polizei seine Angreifer wie folgt beschreiben:
- zwischen 15 und 18 Jahren
- dunkle Pullover mit Kapuzen
- einer trug eine blaue, der andere eine grüne Hose
Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 0341/96646666 melden.
Titelfoto: Ralf Seegers