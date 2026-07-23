Bundespolizei greift durch: Großkontrollen an Bahnhöfen in ganz Deutschland

Berlin - Mit verstärkten Kontrollen will die Bundespolizei an diesem Wochenende gegen Kriminalität an den Bahnhöfen in deutschen Großstädten vorgehen.

Im Fokus stehen Bahnhöfe, an denen es immer wieder besonders häufig zu Gewalttaten kommt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Bundespolizei verstärke vom 24. bis 26. Juli erneut ihre Präsenz an mehr als zehn Großstadtbahnhöfen, hieß es in einer Mitteilung des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam.

Es sollten dabei insbesondere die Bahnhöfe in den Fokus genommen werden, die immer wieder durch eine erhöhte Zahl von Gewaltdelikten auffielen. Genaue Orte wurden nicht genannt.

Bahnhöfe gelten für die Polizei als Kriminalitäts-Hotspots.

Es gebe dort viele Waffen- und Gewaltdelikte, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei.