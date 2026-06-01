Drei Hunde beißen eigenes Herrchen: Polizei zückt Pfefferspray

Schechen - Drei Hunde haben im Kreis Rosenheim ihren Besitzer gebissen und mussten bei einem Polizeieinsatz getrennt werden.

Die Polizei wurde in Schechen zu einem Hundekampf alarmiert. (Symbolfoto) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa,

Wie die Polizei berichtete, gingen am Sonntag gegen 17 Uhr Notrufe in der Einsatzzentrale ein, weil mehrere Hunde im Ortskern von Schechen kämpfen würden.

Vor Ort stellten die alarmierten Beamten drei nicht näher definierte "Kampfhunde" fest. Die Tiere hatten sich teils ineinander verbissen und konnten erst nach dem Einsatz von Pfefferspray getrennt werden. Anschließend konnten die Hunde in ein nahes Anwesen gebracht werden.

Ermittlungen zufolge war der Besitzer zuvor mit ihren spazieren gewesen, als die Lage eskalierte. Aus unbekannter Ursache gingen die Hunde plötzlich aufeinander los. Der Besitzer selbst wurde mehrfach gebissen, wohl beim Versuch, seine Tiere zu trennen, so die Polizei.

Er erlitt teils tiefe Bisswunden und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Inwieweit seine Hunde verletzt wurden, blieb zunächst unklar.