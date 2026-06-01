Spektakulärer Einbruch in Juwelier: Auto kracht in Markthalle
Weischlitz - In der Nacht zu Montag krachten unbekannte Täter erneut mit einem Auto in die Globus-Markthalle in Weischlitz (Vogtland). Danach brachen sie beim Juwelier ein.
Gegen 3.38 Uhr kam es laut Polizei zu dem spektakulären Einbruch in den Juwelier am Globus-Markt an der Taltitzer Straße. Mit einem VW wurde die Glasfassade zerstört, so gelangten die Täter in die Markthalle.
Im Laden wurden dann mehrere Vitrinen zerstört und Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten dann mit der Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.
"Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Täter in einem schwarzen Skoda Octavia in Richtung A 72-Anschlussstelle Pirk - den VW ließen sie am Tatort zurück", teilte die Polizei am Montagmittag mit.
Bei dem Einbruch entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags.
Bereits zweiter Einbruch mit Auto in der Markthalle in Weischlitz
Der Skoda und auch der VW wurden in derselben Nacht in Oelsnitz gestohlen. Laut Polizei stand der Skoda mit dem Kennzeichen V PO 1970 auf der Plauenschen Straße in der Nähe der Falkensteiner Straße. "Der VW war aus der Adolf-Damaschke-Straße nahe der Weststraße gestohlen worden", heißt es weiter.
Die Polizei sucht Zeugen. Ist Euch der schwarze Skoda Octavia bei der Flucht aufgefallen und könnt Ihr Angaben zu den Insassen machen?
Auch wer sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen in Oelsnitz geben kann oder die Autos zwischen Oelsnitz und Weischlitz gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 zu melden.
Bereits im vergangenen Sommer kam es an der Globus-Markthalle zu einem Einbruch. Die Einbrecher brachen damals ebenfalls mit einem Auto die Eingangstür des Marktes auf. Die unbekannten Täter hatten es offenbar auch auf das Juwelier-Geschäft abgesehen.
Erstmeldung: 1. Juni, 11.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.10 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Ellen Liebner, Igor Pastierovic