Spektakulärer Einbruch in Juwelier: Auto kracht in Markthalle

Weischlitz - In der Nacht zu Montag krachten unbekannte Täter erneut mit einem Auto in die Globus-Markthalle in Weischlitz ( Vogtland ). Danach brachen sie beim Juwelier ein.

Kriminaltechniker sind vor Ort. © Igor Pastierovic

Gegen 3.38 Uhr kam es laut Polizei zu dem spektakulären Einbruch in den Juwelier am Globus-Markt an der Taltitzer Straße. Mit einem VW wurde die Glasfassade zerstört, so gelangten die Täter in die Markthalle.

Im Laden wurden dann mehrere Vitrinen zerstört und Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten dann mit der Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Täter in einem schwarzen Skoda Octavia in Richtung A 72-Anschlussstelle Pirk - den VW ließen sie am Tatort zurück", teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Bei dem Einbruch entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags.