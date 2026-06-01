Heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet: Streit an Bahnhof eskaliert

Nürnberg - Ein Streit im Nürnberger Hauptbahnhof endet mit einer Schlägerei und einem Polizeieinsatz.

Ermittlungen zufolge, sind die Streithähne schon polizeibekannt. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Wie die Polizei mitteilte, gerieten bereits am vergangenen Donnerstag ein 49-jähriger Türke und ein 26-jähriger Iraner gegen 10.45 Uhr in der Galerie des Nürnberger Hauptbahnhofs in einen Streit.

Als der 49-Jährige dem Jüngeren heißen Kaffee ins Gesicht schüttete, eskalierte die Situation komplett: Die Männer schlugen und traten aufeinander ein. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn trennten die Streithähne. Bis auf oberflächliche Kratzer waren sie unverletzt geblieben.

Derweil sichteten Beamte der Bundespolizei die Videoaufnahmen und bestätigten den Ablauf des Geschehens. Beide Männer wurden zur Dienststelle gebracht.

Ermittlungen zufolge fiel der 49-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Drogen- und Eigentumsdelikten auf. Auch der 26-Jähriger ist polizeibekannt: Er habe gegen das Aufenthaltsrecht verstoßen, so die Beamten.