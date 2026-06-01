Kontrolle verloren und überschlagen: Mopedfahrerin (17) schwer verletzt
24 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Rohr - Unfall auf der Landstraße zwischen Rohr und Ellingshausen! Am Sonntagnachmittag hat sich dort eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt.
Die Jugendliche verlor laut Informationen der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Moped entstand außerdem ein Sachschaden in bislang noch nicht bezifferter Höhe.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa