01.06.2026 11:01 Kontrolle verloren und überschlagen: Mopedfahrerin (17) schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Rohr und Ellingshausen hat sich am Sonntagnachmittag eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt.

Von Marie Pohland

Rohr - Unfall auf der Landstraße zwischen Rohr und Ellingshausen! Am Sonntagnachmittag hat sich dort eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt.

Eine 17-Jährige verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihr Moped, überschlug sich und erlitt schwere Verletzungen. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Die Jugendliche verlor laut Informationen der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.