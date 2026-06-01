Kontrolle verloren und überschlagen: Mopedfahrerin (17) schwer verletzt

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Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Rohr und Ellingshausen hat sich am Sonntagnachmittag eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt.

Von Marie Pohland

Rohr - Unfall auf der Landstraße zwischen Rohr und Ellingshausen! Am Sonntagnachmittag hat sich dort eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt.

Eine 17-Jährige verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihr Moped, überschlug sich und erlitt schwere Verletzungen. (Archivfoto)
Eine 17-Jährige verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihr Moped, überschlug sich und erlitt schwere Verletzungen. (Archivfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Jugendliche verlor laut Informationen der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Moped entstand außerdem ein Sachschaden in bislang noch nicht bezifferter Höhe.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

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