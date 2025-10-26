Drei Leichen in Haus gefunden: Bei Toten handelt es sich um Familie, nur Sohn konnte noch flüchten
Solms - Es war ein schrecklicher Fund: Am Samstagvormittag wurden in einem Haus im hessischen Solms drei Leichen entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar am Sonntag mitteilte, handelt es sich bei den Toten um eine Familie.
Gefunden wurden demnach die Leichen von Vater, Mutter und Tochter. Der etwa 20 Jahre alte Sohn, der sich als vierte Person im Wohnhaus befand, habe verletzt flüchten können und werde derzeit weiter in einem Krankenhaus behandelt, hieß es.
Er soll Kopfverletzungen erlitten haben, allerdings glücklicherweise außer Lebensgefahr sein. Die Tochter wurde ersten Erkenntnissen nach vergiftet.
Dringend tatverdächtig ist den Angaben zufolge die Mutter, die sich selbst das Leben genommen habe.
Hinweise zu den Hintergründen der laut dem Staatsanwalt "gruseligen Tragödie" gibt es derzeit nicht. Viele Einzelheiten sind noch völlig unklar.
Notrufe waren gegen 11 Uhr eingegangen, nachdem Anrufer eine verletzte Person auf dem Hof des Hauses im Ortsteil Niederbiel gesehen hatten. Ein Großaufgebot war im Einsatz, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 064419180 bei den Beamten oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.
