Drei Leichen in Haus gefunden: Bei Toten handelt es sich um Familie, nur Sohn konnte noch flüchten

Solms - Es war ein schrecklicher Fund: Am Samstagvormittag wurden in einem Haus im hessischen Solms drei Leichen entdeckt . Wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar am Sonntag mitteilte, handelt es sich bei den Toten um eine Familie.

In einem Haus in Solms wurden am Samstag drei Leichen gefunden. © 5VISION.NEWS

Gefunden wurden demnach die Leichen von Vater, Mutter und Tochter. Der etwa 20 Jahre alte Sohn, der sich als vierte Person im Wohnhaus befand, habe verletzt flüchten können und werde derzeit weiter in einem Krankenhaus behandelt, hieß es.

Er soll Kopfverletzungen erlitten haben, allerdings glücklicherweise außer Lebensgefahr sein. Die Tochter wurde ersten Erkenntnissen nach vergiftet.

Dringend tatverdächtig ist den Angaben zufolge die Mutter, die sich selbst das Leben genommen habe.

Hinweise zu den Hintergründen der laut dem Staatsanwalt "gruseligen Tragödie" gibt es derzeit nicht. Viele Einzelheiten sind noch völlig unklar.