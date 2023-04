Drei Lkw auf Firmengelände in Nortorf ausgebrannt

Durch einen Brand in einem Firmengelände in Nortdorf ist ein beträchtlicher Schaden an drei Lkw entstanden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Feuer war in den frühen Morgenstunden in einem Lkw auf dem Firmengelände in der Eichenallee in Nortorf ausgebrochen.

Der Brand breitete sich auf zwei weitere Lastwagen aus. Alle drei Fahrzeuge brannten vollständig aus und wurden komplett zerstört.

Laut Angaben der örtlichen Polizei rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Nortdorf noch nachts an und konnte die Flammen löschen.