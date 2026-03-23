Drei Menschen aus brennendem Einfamilienhaus gerettet

Barchfeld - In einem Einfamilienhaus in Barchfeld (Wartburgkreis) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehr und Polizei mussten zu einem Einfamilienhaus nach Barchfeld ausrücken. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Aus bislang noch ungeklärten Gründen hatte das Haus in der Nürnberger Straße am frühen Montagnachmittag angefangen zu brennen, erklärte die Polizei.

Insgesamt drei Menschen mussten aus dem in Flammen stehenden Gebäude gerettet werden. Den Angaben nach handelte es sich um Personen im Alter von 24, 73 und 77 Jahren.

Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.