Drei Vorfälle in kürzester Zeit: Mitmachcafé in Wurzen wird immer wieder angegriffen

Wurzen - Anfang Juli eröffnete der Verein "Netzwerk für Demokratische Kultur" das sogenannte Mitmachcafé in Wurzen, damit Menschen zusammenkommen und sich austauschen können. Einen Monat später ist der kleine Laden inzwischen zum dritten Mal das Ziel eines Angriffs geworden. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der Staatsschutz in allen drei Fällen. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der aktuellste Angriff in der vergangenen Nacht. Dabei sollen die Schaufensterscheibe und die Eingangstür des Cafés mit einer weiß-gelblichen Substanz beschmiert worden sein. Der Sachschaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren.

Die erste Attacke soll sich Ende Juli ereignet haben. Damals beschmierten die unbekannten Täter die Hauswand mit schwarzer Farbe und gaben zudem eine unbekannte Substanz in den Schließzylinder, sodass dieser unbrauchbar wurde. Anfang August dann Angriff Nummer Zwei mit weißer und grauer Farbe auf die Hauswand. Die entstandenen Schäden sollen sich in beiden Fällen in einem ähnlichen Bereich bewegen.

Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat in allen drei Fällen inzwischen der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Auf seiner Website erklärt der Verein, dass das Café seit Eröffnung immer wieder zur Zielscheibe "extrem rechter Anfeindungen und Angriffe" geworden sei. Die Attacken sollen die bisherigen Höhepunkte gewesen sein.