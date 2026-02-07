Dreiste Ablenkungsmasche: Handtaschendiebe schlagen in Südthüringen zu

Meiningen/Schmalkalden/Bad Liebenstein/Suhl - Gleich in mehreren Städten Südthüringens kam es am Freitag zu Handtaschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Betroffen waren Märkte in Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl.

Mit einer Ablenkungsmasche stahlen Unbekannte in mehreren Südthüringer Städten Geldbörsen aus Taschen. (Symbolfoto) © 123RF/bialasiewicz

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprachen die Täter ihre Opfer gezielt an und fragten nach einem bestimmten Artikel im Markt.

Während sich die Angesprochenen dem Produkt zuwandten, nutzten der Dieb oder ein möglicher Komplize die kurze Ablenkung, um Geldbörsen aus Jacken- oder Handtaschen zu entwenden.



In anderen Fällen bemerkten die Geschädigten keinen direkten Kontakt mit einem Täter. Hier wurden Wertgegenstände offenbar unbemerkt aus Taschen gestohlen. Erst an der Kasse fiel auf, dass Geldbeutel oder andere Wertsachen fehlten.

Der Polizei sind bislang sechs Fälle bekannt, die nach einem ähnlichen Muster abliefen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.