Mann bedroht Ehefrau und Kinder: Spezialeinheit überwältigt Familienvater

Rödental - Weil er seine Frau und die zwei Kinder mit einer Waffe bedrohte, musste ein Familienvater im oberfränkischen Rödental von Spezialkräften überwältigt werden.

Die Spezialeinheit der Polizei musste eingesetzt werden. Der Mann wurde überwältigt und festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Laut Polizei sei der alkoholisierte 44-Jährige in seinem Zuhause im Ortsteil Schönstädt auf die Angehörigen mit einem Messer losgegangen.

Diesen gelang es, das Haus zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Dort riefen sie gegen 14 Uhr die Beamten.

Der Mann habe sich in dieser Zeit in das Wohnanwesen zurückgezogen.

"Mehrere Streifenbesatzungen umliegender Dienststellen sperrten den Bereich um das Anwesen weiträumig ab", gab das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt.

"Da sämtliche Versuche der Beamten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, scheiterten, wurde eine Spezialeinheit hinzugezogen." Der "deutlich alkoholisierte" 44-Jährige wurde überwältigt und festgenommen.