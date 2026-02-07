Millionen Zigaretten entdeckt: Lkw-Kontrolle führt Ermittler zu illegaler Fabrik

In Kalbe (Milde) ist eine illegale Zigarettenfabrik aufgeflogen. Fahnder aus Bielefeld und Hannover kamen ihr durch eine Lkw-Kontrolle auf die Spur.

Von Robert Lilge

Hannover/Kalbe (Milde) - Zollfahnder aus Hannover, Bielefeld und Magdeburg haben am Freitag länderübergreifend eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben.

Die illegale Zigarettenfabrik wurde am Freitagnachmittag entdeckt.
Die illegale Zigarettenfabrik wurde am Freitagnachmittag entdeckt.  © Zollfahndungsamt Hannover

Diese habe sich in Kalbe (Milde) im Norden Sachsen-Anhalts befunden, berichtete das Zollfahndungsamt Hannover.

Durch eine zuvor durchgeführte Lkw-Kontrolle auf der A2 bei Auetal (Niedersachsen) kamen die Fahnder den Tätern auf die Schliche.

Dabei entdeckten Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Bielefeld etwa zwölf Millionen mutmaßlich gefälschte Zigaretten auf der Ladefläche. Der entstandene Steuerschaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf acht Millionen Euro geschätzt.

Aus einem Fenster heraus: Mann soll Streifenwagen mit Laserpointer geblendet haben
Polizeimeldungen Aus einem Fenster heraus: Mann soll Streifenwagen mit Laserpointer geblendet haben

Wenig später rückten über 70 Einsatzkräfte in Kalbe (Milde) aus. Die Fahnder wurden dabei durch Spezialeinheiten des Zolls, Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Magdeburg sowie der Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt unterstützt.

In der illegal betriebenen Fabrik wurden weitere mehr als 30 Millionen unversteuerte Zigaretten entdeckt. Auch mehrere Tonnen Tabak sowie Vormaterialien wie Filter und Verpackungen wurden beschlagnahmt.

In der Fabrik selbst wurden 30 Millionen illegale Zigaretten entdeckt und sichergestellt.
In der Fabrik selbst wurden 30 Millionen illegale Zigaretten entdeckt und sichergestellt.  © Zollfahndungsamt Hannover

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat die weiteren Ermittlungen an das Zollfahndungsamt Hannover abgegeben. In der kommenden Woche wollen die Beamten weitere Details veröffentlichen.

Titelfoto: Bildmontage: Zollfahndungsamt Hannover

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: