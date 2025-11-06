Dreiste Diebe klauen Zigaretten – wer hat etwas gesehen?
Artern (Kyffhäuserkreis) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurden in einem Supermarkt in Artern große Mengen an Zigaretten entwendet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.
In einem Arterner Supermarkt entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag um 19 Uhr und Mittwoch um 14.30 Uhr eine Vielzahl an Zigarettenschachteln.
Laut Aussagen der Polizei wirkten die Täter gewaltsam auf den Zigarettenschrank ein.
Die Beamten im Kyffhäuserkreis ermitteln nun wegen besonders schweren Diebstahls.
Aktuell sucht die Polizei außerdem nach Hinweisen dazu, wie sich die Täter unbemerkt während der Geschäftszeiten an dem Schrank zu schaffen machen konnten.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/574365100 zu melden.
