19.01.2024 12:42 Dreiste Diebe machen sich über Schmucksortiment her: Polizei sucht Zeugen!

Am frühen Freitagmorgen wurde in ein Schmuckgeschäft in Helmstedt eingebrochen. Die vier Täter sind bislang noch auf der Flucht.

Von Sophie Marie Kemnitz

Am frühen Freitagmorgen wurde in ein Schmuckgeschäft in Helmstedt eingebrochen. Die vier Täter sind bislang noch auf der Flucht. Die vier Täter flüchteten mehreren Schmuckstücken. (Symbolbild) © 123rf.com/mpfoto71 Nach Angaben der Polizei Wolfsburg beobachteten zwei Zeugen, wie die Diebe sich an dem Sortiment des Juweliergeschäfts in der Neumärker Straße zu schaffen machten und verständigten daraufhin die Polizei. Noch während des laufenden Notrufs flüchteten die vier Unbekannten in Richtung Braunschweiger Straße. Bei der Untersuchung des Tatorts stellten die Beamten fest, dass die Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten und Schmuck in unbekannter Höhe entwenden konnten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtigen Diebe nicht festgestellt werden. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der 05351/5210 zu melden.

Titelfoto: 123rf.com/mpfoto71