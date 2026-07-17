Dreiste Masche: Patientin verkleidet sich als Krankenschwester und klaut Medikamente
Von Marco Rauch
Euskirchen - Eine 20-jährige Patientin hat sich in einem Euskirchener Krankenhaus als Krankenschwester ausgegeben und Medikamente gestohlen.
Wie die Polizei mitteilte, betrat die Frau am Donnerstag in zuvor entwendeter Krankenhausdienstkleidung drei Stationen und gab dort jeweils vor, Medikamente für andere Stationen abholen zu müssen.
Aufgrund ihres glaubwürdigen Erscheinungsbildes händigten ihr Mitarbeitende mehrfach die gewünschten verschreibungspflichtigen Medikamente aus.
Erst auf der dritten Station flog die Frau auf, als sie dabei beobachtet wurde, wie sie eigenständig einen Medikamentenschrank durchsuchte. Als sie darauf angesprochen wurde, legte sie die Arzneien zurück und verließ die Station ohne schlüssige Erklärung.
Eine Überprüfung ergab schließlich, dass die 20-Jährige keine Mitarbeiterin war, teilte die Polizei mit.
Junge Frau muss sich wegen Diebstahl, Betrug und Missbrauch von Titeln rechtfertigen
Wenig später trafen Polizeibeamte die Frau in ziviler Kleidung in ihrem Patientenzimmer an. Die zuvor erbeuteten Medikamente wurden dort sichergestellt.
Gegen die Patientin wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Diebstahls, Betrugs sowie Missbrauchs von Titeln gefertigt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa