Dreister Diebstahl: Junge Frau posiert mit Schmuck von Senior, jetzt sucht die Polizei nach ihr
Leverkusen - Die Kölner Polizei ist auf der Suche nach einer mutmaßlichen Diebin, die einen Senior (87) bestohlen haben soll. Die Beamten haben Fotos der jungen Frau veröffentlicht und bitten um Hinweise zu ihrer Identität.
Wie die Polizei am Donnerstag schilderte, hatten sich der Senior und die Unbekannte erst wenige Wochen vor der Tat am 22. September im Starbucks am Neumarkt in Köln kennengelernt und angefreundet.
Während einer gemeinsamen Autofahrt am Tattag soll die junge Frau dann unter einem Vorwand den Schmuck des 87-Jährigen an sich genommen haben - darunter ein Ring, eine Kette und eine Uhr -, ehe sie alles selbst anlegte und mit den Schmuckstücken vor der Handykamera posierte.
Dann ergriff die Gesuchte in Leverkusen-Wiesdorf urplötzlich die Flucht, sprang samt des wertvollen Goldschmucks aus dem Auto und brach jeglichen Kontakt zu dem Rentner ab. Demnach löschte sie die Chatverläufe, die Handyaufnahmen sowie den Kontakt aus dem Smartphone. Zudem aktivierte sie den Flugzeugmodus.
Zuvor hatte die mutmaßliche Täterin sich im Handy des Mannes als Felicia Emic eingespeichert.
Kölner Polizei sucht mutmaßliche Goldschmuck-Diebin: Wer kennt die Frau?
Die Polizei fahndet nach der jungen Frau und bittet um Hinweise zu ihrer Identität. "Die Tatverdächtige hat offenbar Bezüge nach Leverkusen sowie nach Köln-Meschenich", erklärte ein Sprecher der Beamten.
Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an [email protected] an die Kölner Polizei zu wenden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln