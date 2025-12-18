Aus Psychiatrie geflohen: Gewalttäter aus Konstanz in Italien geschnappt

Konstanz - Ein aus einer Psychiatrie bei Konstanz geflohener 20-jähriger Gewalttäter ist in Italien festgenommen worden.

Die polizeiliche Fahndung nach dem Geflohenen lief seit Ende November. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Für den Mann werde nun ein Auslieferungsverfahren angestrebt, teilte die Polizei mit. Der Mann war Ende November zu Fuß aus der Psychiatrie Reichenau geflohen.

Der 20-Jährige war nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf seinen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Trossingen (Kreis Tuttlingen) dauerhaft untergebracht worden.