Rätsel beim Schießtraining: Polizeikräfte klagen plötzlich über Übelkeit

Während eines Schießtrainings klagten mehrere Nachwuchskräfte der Polizei plötzlich über Unwohlsein, Übelkeit und Hautreizungen. Was war da los?

Von Laura Voigt

Berlin - Während eines Schießtrainings klagten am Donnerstag mehrere Nachwuchskräfte der Polizei plötzlich über Unwohlsein, Übelkeit und Hautreizungen. Was war da los?

Bei der Schießanlage sei keine Fehlfunktion festgestellt worden. (Symbolbild)
Bei der Schießanlage sei keine Fehlfunktion festgestellt worden. (Symbolbild)  © Petr David Josek/AP/dpa

Zwölf Nachwuchskräfte und ein Einsatztrainer hätten über die Symptome geklagt, berichtet Polizeisprecher Florian Nath auf X.

Die Ursache wurde umgehend überprüft und die Feuerwehr alarmiert, doch zunächst konnten keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen werden.

Es würden keine Hinweise "auf eine Fehlfunktion der Schießanlage oder den Austritt von gefährlichen Stoffen" vorliegen.

Kurios: Rentner bricht in eigene Wohnung ein
Polizeimeldungen Kurios: Rentner bricht in eigene Wohnung ein

Vorsichtshalber seien alle Betroffenen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.

Die 13 Personen werden zurzeit noch untersucht.

Woher die Beschwerden kamen, soll nun das kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts klären.

Titelfoto: Petr David Josek/AP/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: