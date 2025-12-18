Rätsel beim Schießtraining: Polizeikräfte klagen plötzlich über Übelkeit

Berlin - Während eines Schießtrainings klagten am Donnerstag mehrere Nachwuchskräfte der Polizei plötzlich über Unwohlsein, Übelkeit und Hautreizungen. Was war da los?

Bei der Schießanlage sei keine Fehlfunktion festgestellt worden. (Symbolbild) © Petr David Josek/AP/dpa

Zwölf Nachwuchskräfte und ein Einsatztrainer hätten über die Symptome geklagt, berichtet Polizeisprecher Florian Nath auf X.

Die Ursache wurde umgehend überprüft und die Feuerwehr alarmiert, doch zunächst konnten keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen werden.

Es würden keine Hinweise "auf eine Fehlfunktion der Schießanlage oder den Austritt von gefährlichen Stoffen" vorliegen.

Vorsichtshalber seien alle Betroffenen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.