Rätsel beim Schießtraining: Polizeikräfte klagen plötzlich über Übelkeit
Berlin - Während eines Schießtrainings klagten am Donnerstag mehrere Nachwuchskräfte der Polizei plötzlich über Unwohlsein, Übelkeit und Hautreizungen. Was war da los?
Zwölf Nachwuchskräfte und ein Einsatztrainer hätten über die Symptome geklagt, berichtet Polizeisprecher Florian Nath auf X.
Die Ursache wurde umgehend überprüft und die Feuerwehr alarmiert, doch zunächst konnten keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen werden.
Es würden keine Hinweise "auf eine Fehlfunktion der Schießanlage oder den Austritt von gefährlichen Stoffen" vorliegen.
Vorsichtshalber seien alle Betroffenen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.
Die 13 Personen werden zurzeit noch untersucht.
Woher die Beschwerden kamen, soll nun das kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts klären.
Titelfoto: Petr David Josek/AP/dpa