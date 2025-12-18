Razzia im Rathaus: Millionenbetrug mit Park-Münzen, Bestechung und gelöschte Akten

Kempten - Eine ganze Reihe von teils ungeheuerlichen Machenschaften sollen sich über Jahre hinweg im Kemptener Rathaus abgespielt haben. Gegen mehrere Personen wird nun ermittelt, einige sitzen gar in Untersuchungshaft.

Im Kemptener Rathaus brodelt es gewaltig. Einige Stadt-Mitarbeiter sitzen sogar in U-Haft. © 123RF / foottoo

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kempten und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nach der Razzia am Donnerstag habe die Stadtverwaltung Kempten selbst die Ermittler kontaktiert.

Den Mitarbeitern seien Unregelmäßigkeiten bei Bußgeldverfahren aufgefallen.

Klingt beinahe harmlos. Entpuppte sich jedoch als alles andere als das. Sechs Mitarbeiter seien am Ende wegen des Verdachtes der Rechtsbeugung, Bestechlichkeit und Bestechung ins Visier geraten.

So soll beispielsweise ein 35-Jähriger 36 Mal digitale Bußgeldakten gelöscht haben, um die Bestrafung der Betroffenen wegen Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Der Haftbefehl gegen ihn wurde am Donnerstagmorgen vollzogen, gegen Auflagen jedoch – vorerst – außer Vollzug gesetzt.

Fünf Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung stehen im Verdacht, sich nach Absprache gegenseitig keine Knöllchen verpasst zu haben.