Dreister Diebstahl? Mutterkuh spurlos verschwunden - Polizei ermittelt
Poppenhausen - Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl sorgt aktuell für Ärger bei einem Bauern in Osthessen: Von seiner Weide ist über Nacht eine Mutterkuh verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei.
Einer Polizeimeldung zufolge wurde die Mutterkuh, die sich derzeit eigentlich um ihr Kälbchen kümmern sollte, in Poppenhausen (Landkreis Fulda) von einer Weide entlang der Kreisstraße 160 offenbar gestohlen.
Der Tatort befindet sich demnach zwischen den Ortsteilen Heckenhof und Kohlstöcken. Ereignet haben muss sich die bizarre Tat laut den Ermittlern zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 8.30 Uhr am Montag.
Bei dem gestohlenen Paarhufer handelt es sich um eine braun-weiße Mutterkuh der Rasse Fleckvieh.
Sie befand sich gemeinsam mit ihrem Kalb sowie weiteren Kühen auf einer umzäunten Wiese, die zum Weiden genutzt wurde. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhilfe aus der Bevölkerung.
Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kreisstraße 160 beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter der Rufnummer 06611050 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise können außerdem über die Onlinewache abgegeben werden.
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