Dreister Diebstahl? Mutterkuh spurlos verschwunden - Polizei ermittelt

Poppenhausen - Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl sorgt aktuell für Ärger bei einem Bauern in Osthessen : Von seiner Weide ist über Nacht eine Mutterkuh verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die offensichtlich gestohlene Mutterkuh ist von der Rasse Fleckvieh. (Symbolbild) © 123RF/sviecia

Einer Polizeimeldung zufolge wurde die Mutterkuh, die sich derzeit eigentlich um ihr Kälbchen kümmern sollte, in Poppenhausen (Landkreis Fulda) von einer Weide entlang der Kreisstraße 160 offenbar gestohlen.

Der Tatort befindet sich demnach zwischen den Ortsteilen Heckenhof und Kohlstöcken. Ereignet haben muss sich die bizarre Tat laut den Ermittlern zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 8.30 Uhr am Montag.

Bei dem gestohlenen Paarhufer handelt es sich um eine braun-weiße Mutterkuh der Rasse Fleckvieh.

Sie befand sich gemeinsam mit ihrem Kalb sowie weiteren Kühen auf einer umzäunten Wiese, die zum Weiden genutzt wurde. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhilfe aus der Bevölkerung.