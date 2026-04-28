Schockierender Vorfall: Passant wirft Pflasterstein auf fahrendes Auto

Burg (Sachsen-Anhalt) - Am Montagmittag schmiss ein Passant in Burg ( Jerichower Land ) einen Pflasterstein auf ein fahrendes Auto. Der Grund stellt die Beamten vor ein Rätsel.

Der dreiste Steinwerfer zeigte dem schockierten Fahrer nach der Tat den Mittelfinger. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto die Wilhelm-Külz-Straße, als plötzlich ein Passant einen Pflasterstein aufhob und ihn gezielt auf den fahrenden Wagen warf.

Der Stein traf ersten Ermittlungen zufolge die Front des Fahrzeugs. Trotz des Schocks konnte der junge Fahrer seinen Wagen sicher zum Stehen bringen.

Als der 20-Jährige Blickkontakt zum Täter aufnahm, zeigte dieser ihm zusätzlich noch den Mittelfinger und machte sich anschließend aus dem Staub.

"Die Identität des Beschuldigten konnte im Nachgang durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden", erklärte die Polizei. Hierbei soll es sich um einen 32-Jährigen handeln.

Warum der Mann sich entschied, den Pflasterstein zu werfen, ist bislang nicht bekannt.