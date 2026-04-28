Polizei stoppt diese rollende Zeitbombe

Ludwigsdorf - Gerade noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen: Gegen 19.20 Uhr wollte ein Ukrainer (46) am Montag mit seinem Auto von Polen über die A4 bei Ludwigsdorf nach Deutschland einreisen, geriet dort jedoch in eine Kontrolle.

So sollten die Räder eigentlich nicht befestigt werden. © Bundespolizei

Zunächst konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen.

Dann kam heraus, dass es für das Auto keine Versicherung gab.

Dabei war das Auto alles andere als verkehrssicher: So ragten die zu langen Radmuttern der Vorderräder weit über die Felgen hinaus.