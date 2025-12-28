Dreister Diebstahl: Zwei Tonnen Pyrotechnik von Supermarkt-Parkplatz geklaut

Hettstedt - In Hettstedt ( Mansfeld-Südharz ) wurden Feuerwerkskörper im Wert von 15.000 Euro von einem Parkplatz eines Supermarktes gestohlen.

Die Polizei warnt erneut vor dem illegalen Erwerb und unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn

Die Böller wurden laut der Polizeiinspektion Halle im Zeitraum zwischen dem 24. Dezember, um 8 Uhr, und dem 27. Dezember, gegen 11.30 Uhr, aus einem gesicherten Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Über der Heckerlingsbreite" entwendet.

Die Pyrotechnik war ursprünglich für den dortigen Verkauf gedacht, erklärte die Polizei.

Insgesamt soll es sich um zwei Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von 15.000 Euro handeln.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem illegalen Erwerb und unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern, da hiervon erhebliche Gefahren ausgehen können.