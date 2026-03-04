Zufallsfund bei Kontrolle: Was die Polizei dann entdeckte

Mendhausen (Landkreis Hildburghausen) - Seit letztem Mittwoch waren zahlreiche Polizeikräfte in Mendhausen bei Römhild im Einsatz.

Bei einem mehrtägigen Einsatz in Mendhausen stellte die Polizei zahlreiche Waffen, Munition und Chemikalien sicher. © NEWS5 / Steffen Ittig

Im Rahmen einer Amtshilfe für das Veterinäramt des Landratsamtes Hildburghausen waren auf einem Grundstück laut Angaben der Polizei zufällig Munition und Waffenteile entdeckt worden. TAG24 berichtete bereits.

Die anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen dauerten mehrere Tage und konnten am frühen Montagabend abgeschlossen werden.

Dabei stellten die Beamten mehrere Lang- und Kurzwaffen, große Mengen Munition sowie Chemikalien sicher. Nach Polizeiangaben gilt das Grundstück inzwischen als vollständig bereinigt.