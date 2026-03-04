Einsatz auf Bauernhof: Polizei unterstützt Behörde bei Durchsuchungen

Högsdorf - Einsatz der Polizei im Landkreis Plön ! Am Mittwochmorgen haben Beamte in Högsdorf das Finanzamt gegen einen uneinsichtigen Bürger unterstützt.

Die Polizei unterstützte im Landkreis Plön zwei Finanzämter. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren rund 20 Einsatzkräfte gegen 7 Uhr in die Dorfstraße ausgerückt. Dort hatte ein Bewohner in der Vergangenheit zahlreiche behördliche Anordnungen nicht befolgt.

Dabei soll es sich nach TAG24-Informationen um einen Reichsbürger handeln, der Steuern und Strafzettel nicht bezahlt hatte. Dies wollte der Sprecher nicht bestätigen.

Dank eines Gerichtsbeschlusses konnten die Maßnahmen der Finanzämter Plön und Lütjenburg nun durchgeführt werden.

Der Einsatz verlief ruhig, es gab keinerlei Störungen seitens des Bewohners oder seiner Frau. Diese soll sich lediglich über das Vorgehen der Polizei echauffiert haben.