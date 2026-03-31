Dreister Klau: Diebe stehlen Hunderte Reifen von Autohaus

Weimar - Eine böse Überraschung erlebte am Montag ein Autohausbesitzer im Weimarer Vorort Süßenborn .

Unbekannte haben sich am Montag Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und Reifen im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. (Symbolfoto) © 123RF/nikkytok

Unbekannte haben sich Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und Reifen im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen, wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena mitteilte.

Demnach haben die Täter fünf Container aufgebrochen und nach Schätzungen der Polizei bis zu 400 Reifen gestohlen.

Die Tat muss sich nach ersten Ermittlungen am Wochenende ereignet haben, so die Sprecherin weiter.