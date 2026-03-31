Dreister Klau: Diebe stehlen Hunderte Reifen von Autohaus
Von Sebastian Münster
Weimar - Eine böse Überraschung erlebte am Montag ein Autohausbesitzer im Weimarer Vorort Süßenborn.
Unbekannte haben sich Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und Reifen im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen, wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena mitteilte.
Demnach haben die Täter fünf Container aufgebrochen und nach Schätzungen der Polizei bis zu 400 Reifen gestohlen.
Die Tat muss sich nach ersten Ermittlungen am Wochenende ereignet haben, so die Sprecherin weiter.
Angesichts der Menge des Diebesguts sei davon auszugehen, dass die Täter die Reifen mit einem oder mehreren größeren Fahrzeugen abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
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