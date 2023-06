05.06.2023 13:33 Dreister Scherz: Mann vergisst Koffer in S-Bahn und ruft wegen vermeintlicher Bombe bei der Polizei an

Wegen eines vergessenen Koffers in einer S-Bahn brachte ein Mann die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Aufruhr.

Von Laura Ratering

Wuppertal – Ganz nach dem Motto "Die Dreistigkeit siegt" sorgte ein 57-jähriger Mann am Sonntagmorgen für einen großen Einsatz der Polizei am Wuppertaler Hauptbahnhof und erlaubte sich mit seiner Behauptung einen schlechten Scherz. Wegen eines vergessenen Koffers in einer S-Bahn brachte ein Mann die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Aufruhr. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Gegen 5.30 Uhr meldete sich der 57-Jährige bei der Polizei und gab an, dass er seinen Koffer in der S8 vergessen habe und sich darin eine Bombe befände, die zu explodieren drohe. Schnell rückten die Einsatzkräfte aus und fahndeten laut Mitteilung nach dem Mann, den sie wenig später am Wuppertaler Hauptbahnhof antrafen. Dort gab er an, dass sich in seinem Koffer gar keine Bombe befinde. Er habe lediglich gewollt, dass man seinen Koffer schnell aufspüre. Die inzwischen in Hagen angekommene S-Bahn wurde von den dortigen Uniformierten durchsucht, woraufhin man den Koffer wenig später fand. Darin befanden sich lediglich "Gegenstände des täglichen Bedarfs", wie es hieß. Polizeimeldungen 17-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Ferrari: Eine Person schwer verletzt Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 57-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille hatte. Außerdem stellten die Beamten zwei Messer bei ihm sicher. Die Aktion des Mannes führte letztlich zu einer Strafanzeige wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

