Hoher Schaden nach Automatensprengung: Polizei sucht nach Zeugen

Zielitz - Am frühen Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in Zielitz ( Landkreis Börde ) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Automat wurde bei der Sprengung vollständig zerstört. © Polizeirevier Börde

Die Diebe sprengten den Automaten gegen etwa 1.45 Uhr in die Luft, erklärte eine Sprecherin der Polizei Börde. Anschließend entwendeten sie die Geldkassette und machten sich unbemerkt aus dem Staub.

Eine Zugbegleiterin bemerkte erst später den vollständig zerstörten Ticketautomaten und informierte die Polizei. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Vor Ort sicherten die Polizeikräfte Spuren. Ein Entschärferdienst war ebenfalls im Einsatz.

Trotz der sofortigen Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden.

Erst vor etwa drei Wochen kam es zu einem ähnlichen Fall im Landkreis Börde. Ob es sich um dieselben Diebe handelt, ist bislang unbekannt.