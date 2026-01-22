Dreister Speise-Klau! Diebe nehmen 22 Pizzen aus Automaten mit
Bautzen - Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist: In Bautzen wurde am Mittwoch ein Pizzaautomat aufgebrochen.
Gegen 16.45 Uhr schlugen bislang unbekannte Diebe laut Polizei auf der Mozartstraße vor dem Lokal "Zur Oase" zu.
Sie brachen den Automaten auf und entwendeten 22 Pizzen im Wert von 110 Euro.
Noch höher war der entstandene Sachschaden von circa 1000 Euro.
"Eine Streife sicherte Spuren und nahm die Anzeige auf", so die Beamten. Die Ermittlungen laufen.
