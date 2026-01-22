Dreister Speise-Klau! Diebe nehmen 22 Pizzen aus Automaten mit

Bautzen - Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist: In Bautzen wurde am Mittwoch ein Pizzaautomat aufgebrochen.

Am Automaten entstand hoher Sachschaden. © Lausitznews.de

Gegen 16.45 Uhr schlugen bislang unbekannte Diebe laut Polizei auf der Mozartstraße vor dem Lokal "Zur Oase" zu.

Sie brachen den Automaten auf und entwendeten 22 Pizzen im Wert von 110 Euro.