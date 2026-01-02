Dreister Supermarkt-Raub: Doch damit haben die jungen Täter nicht gerechnet

Berlin - Dieser Überfall ging gründlich schief! Drei maskierte junge Männer wollten am Mittwochabend einen Supermarkt in Neukölln ausrauben – doch statt Beute wartete massive Gegenwehr.

Dank des Eingreifens von Kunden konnte die Polizei einen der Diebe zeitweise festnehmen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 19.15 Uhr stürmten die drei Heranwachsenden den Markt in der Warmensteinacher Straße und gingen direkt auf den Kassenbereich zu. Einer der Täter soll dabei mit einer Schusswaffe gedroht haben, zudem wurde Reizgas versprüht. Mehrere Kunden klagten anschließend über Augenreizungen.

Doch die Rechnung der Räuber ging nicht auf, denn die anwesende Kundschaft ließ sich nicht einschüchtern. Mehrere mutige Kunden überwältigten einen bewaffneten Täter noch im Supermarkt. Seine beiden Komplizen ergriffen die Flucht.

Die alarmierte Polizei nahm den 19-Jährigen vor Ort fest. Rettungskräfte versorgten zwei Kunden sowie den Tatverdächtigen ambulant.

Der junge Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam, wurde am Donnerstag jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.