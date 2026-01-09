Dreister Trick auf Rastplatz: Mercedes-Fahrer bestohlen

Dahme-Spreewald - An der A13 bei Duben schlugen am Donnerstag wieder dreiste Diebe auf einem Autobahnrastplatz zu. Die Polizei Brandenburg warnt mit ihrer Kampagne "Vorsicht Trickdiebe" vor der Masche.

Die Polizei gibt Hinweise, wie sich Autofahrer auf Rastplätzen verhalten sollten. © Sven Hoppe/dpa

Am Donnerstagmittag wurde ein Mann auf dem Rastplatz "Rüblingsheide" Opfer eines Trickbetrugs.

Unbekannte lockten ihn aus seinem Mercedes – und nutzten die Ablenkung, um seine Geldbörse samt Bargeld und Papieren zu stehlen.

Die Polizei ermittelt.

Besonders nachts sind Rast- und Parkplätze gefährlich: Trickdiebe stehlen Ladung von Lkw, greifen in Fahrerkabinen zu – manchmal sogar gewaltsam. Mit der Kampagne informieren Polizei und Autobahn GmbH über die Risiken.