Dreister Trick auf Rastplatz: Mercedes-Fahrer bestohlen
Dahme-Spreewald - An der A13 bei Duben schlugen am Donnerstag wieder dreiste Diebe auf einem Autobahnrastplatz zu. Die Polizei Brandenburg warnt mit ihrer Kampagne "Vorsicht Trickdiebe" vor der Masche.
Am Donnerstagmittag wurde ein Mann auf dem Rastplatz "Rüblingsheide" Opfer eines Trickbetrugs.
Unbekannte lockten ihn aus seinem Mercedes – und nutzten die Ablenkung, um seine Geldbörse samt Bargeld und Papieren zu stehlen.
Die Polizei ermittelt.
Besonders nachts sind Rast- und Parkplätze gefährlich: Trickdiebe stehlen Ladung von Lkw, greifen in Fahrerkabinen zu – manchmal sogar gewaltsam. Mit der Kampagne informieren Polizei und Autobahn GmbH über die Risiken.
Die wichtigsten Tipps der Polizei Brandenburg
Auto immer abschließen, wenn Fremde an die Scheibe klopfen – skeptisch bleiben, nicht auf Vorwände reagieren und im Notfall die 110 rufen.
Eine neue Masche ist besonders hinterhältig: Täter reißen Kennzeichen ab und zeigen sie dem Fahrer, um ihn aus dem Fahrzeug zu locken.
Polizei und Experten raten: Keine Konfrontation suchen, Fahrzeug verschlossen halten und sofort Hilfe holen! Weitere Infos gibt es online.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa