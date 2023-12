"Dritte Halbzeit": Eintracht- und Mainz-05-Hooligans liefern sich Massen-Schlägerei

Mainz - In der Fußball-Bundesliga ist seit vergangenem Wochenende die kurze Weihnachtspause angesagt. Da wussten einige "Fans" von Eintracht Frankfurt und Mainz 05 wohl nicht so genau, wohin mit der überschüssigen Energie.

Passiert ist das Ganze laut der Polizei am Abend des gestrigen Freitags in der Holzhofstraße.

Also traf man sich kurzerhand zu einer ordentlichen Massen-Schlägerei mit rund 40 Beteiligten in der Mainzer Altstadt.

Nachdem die Identität der Personen festgestellt und ihre Handys beschlagnahmt worden waren, wurden die Festgenommenen wieder entlassen. Laut Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "besonders schwerem Fall des Landfriedensbruchs" eröffnet.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun weitere Zeugen, die sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06131/65-4110 oder per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen können.

Wer Fotos oder Videos von der Fan-Prügelei gemacht hat, kann diese den Ermittlern auf dem Hinweisportal unter der Adresse rlp.hinweisportal.de/ zur Verfügung stellen.